كورونا في الجزائر..385 إصابة و9 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 385 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.مسجلة ارتفاعا طفيفا مقارنة بحصيلة يوم أمس، أين تم تسجل 366 إصابة جديدة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، الدكتور جمال فورار، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 136679.فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 3650، بعد تسجيل 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 262 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 95084 شخص.بينما يتواجد 30 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر. هذا ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.وكذا الارتداء الإلزامي للقناع.