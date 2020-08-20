كورونا في الجزائر.. 411 إصابة و9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 411 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ماأعلن عنه الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة تفشي وانتشار فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار فقد تم تسجيل 411 إصابة و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل 310 حالة شفاء خلال نفس الفترة، فيما يوجد 44 مصاب في العناية المركزة.

وأضاف فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 40.258 من بينها 411 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1.411 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 28.281 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.