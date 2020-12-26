كورونا في الجزائر: 416 إصابة جديدة و21 ولاية لم تسجل أية حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 97857 حالة مؤكدة بالفيروس.

وبهذا الحصيلة الجديدة، نسجل نسبة حدوث تقدر بـ 0.9حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة..

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2722 حالة وفاة.

بينما تماثلت 361 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 65505 حالة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 35 ولاية سجلت أقل من 09 حالات منها 21 ولاية لم تسجل أية حالة.

في حين سجلت 13 ولاية سجلت أكثر 10 حالات.

وتبقى الوقاية والإلتزام بالتدابير الوقائية الصحية هي أفضل علاج من فيروس كورونا من خلال الإلتزام بـ:

إرتداء القناع الوقائي الكمامة.

الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.

إستخدام المعقمات وغسل اليدين بإستمرار.