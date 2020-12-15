كورونا في الجزائر.. 468 إصابة و14 وفاة خلال 24 ساعة

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كورونا في الجزائر.. 468 إصابة و14 وفاة خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 468 إصابة جديدة و14 وفاة، بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أعلن عنه رئيس لجنة متابعة فيروس كورونا، فقد إرتفعت حصيلة الإصابات إلى 93065 حالة مؤكدة بالفيروس.

بينما سجلت الجزائر 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2623 وفاة.

وسجلت وزارة الصحة شفاء 419 حالة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 61307، فيما يتواجد 46 شخصا بالعناية المركزة.

وحسب ذات المصدر، فقد سجلت 34 ولاية أقل من 9 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 17 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما سجلت 14 ولاية أكثر 10 حالات.

وجددت وزارة الصحة، دعوتها لمواطنين، على التحلي باليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.


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