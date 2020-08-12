كورونا في الجزائر.. 495 إصابة و11 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 36699 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 1333 حالة وفاة، بعد تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا 364، ليرتفع إجمالا إلى 25627.

وأضافت الوزارة، أنه وخلال نفس الفترة، سجلت 31 ولاية أقل من 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي، فيما سجلت 17 ولاية، أكثر من 10 حالات.