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كورونا في الجزائر: 512 اصابة جديدة و 27 وفاة
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كورونا في الجزائر: 512 اصابة جديدة و 27 وفاة

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
كورونا في الجزائر: 512 اصابة جديدة و 27 وفاة
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 27 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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