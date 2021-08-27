الوطني كورونا في الجزائر: 512 اصابة جديدة و 27 وفاة بقلم عبدالوهاب بوبقرة نشر في 27 أوت 2021 - 16:35 شارك غرِّد 758 0 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 27 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=977556 اقرأ أيضا حزب الفجر الجديد يؤيد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الوطني 26 أوت بلمهدي يشرف على ندوة علمية بمناسبة رأس السنة الهجرية الوطني 09 أوت تراجع إصابات كورونا في الجزائر.. 412 حالة جديدة و20 وفاة الوطني 22 أوت تأجيل الدخول المدرسي يتحدد الأسبوع المقبل الوطني 14 أوت