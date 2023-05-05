كورونا في الجزائر: 6 إصابات جديدة ومريض واحد بالعناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا. مع عدم تسجيل اي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

كما تماثل 3 مرضى للشفاء وفقا لنفس المصدر. فيما يتواجد مريض واحد في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.