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كورونا في الجزائر.. 710 إصابة جديدة و36 وفاة
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كورونا في الجزائر.. 710 إصابة جديدة و36 وفاة

بقلم نادية بن طاهر
كورونا في الجزائر.. 710 إصابة جديدة و36 وفاة
كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 710 إصابة بفيروس كورونا، و36 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مسجلة ارتفاعا مقارنة بحصيلة أمس، أين تم تسجيل 603 إصابة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 187968 . فيما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 4830، بعد تسجيل 36 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 635 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 126661. فيما يتواجد 33 مريضا بمصلحة العناية المركزة. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

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