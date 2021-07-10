كورونا في الجزائر: 813 إصابة جديدة و13 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، عن تسجيل 813 حالة جديدة بفيروس كورونا. و13 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد تماثل 528 شخصا للشفاء من الفيروس فيما يتواجد 49 مريضا في العناية المركزة.

وأفاد بيان الوزارة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين يستدعي اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الامتثال لقواعد الحجر الصحي. الارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.