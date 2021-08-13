كورونا في الجزائر.. 860 إصابة جديدة و 35 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. مسجلة ارتفاعا بسيطا مقارنة بحصيلة يوم أمس، أين تم تسجيل 851 إصابة.

وحسب بيان الوزارة، تسجيل 35 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثلت 668حالة للشفاء بينما يتواجد 31 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

بينما إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 185902 . فيما ارتفع ضحايا الفيروس إلى 4730،في حين ارتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 124755.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.