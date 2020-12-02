كورونا في الجزائر: 932 إصابة و17 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 85084حالة.

بينما سجلت الجزائر 17وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2464وفاة.

كما كشف بيان الوزارة عن تواجد 43 شخصا بالعناية المركزة.

هذا وقد تماثل 585 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى54405.