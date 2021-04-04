كورونا في الجزائر.. 98 إصابة و3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 117622 حالة.

بينما تم تسجيل 3 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في الجزائر إلى 3105.

هذا وقد تم تسجيل تماثل 83 حالة للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 91896 شخصا.

بينما يتواجد 20 مريضا بمصلحة العناية المركزة، حسب ذات المصدر.