كورونا في الجزائر.. عدم تسجيل اي إصابات جديدة أو وفيات

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن عدم تسجيل اي اصابات او وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات الى 271855 حالة ، ومجموع الوفيات 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.