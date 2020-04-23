كورونا في الجزائر:3007 إصابة.. 407 وفاة و1355 حالة شفاء

سجلت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 97 حالة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 3007، موزعة عبر 47 ولاية.

وأشار بيان وزارة الصحة، أن حالات الاصابة الجديدة تم تسجيلها على مستوى 25 ولاية.

وحسب بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس، تم تسجيل 5وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات الى407.

وسجلت وزارة الصحة، ارتفاعا في عدد حالات الشفاء، بـ 151 حالة، ليصبح عدد المتعافين 1355.

وتخضع 5235 حالة للعلاج ببروتوكول كلوروكين، منها 1943حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري بي سي ار، و3292محتملة حسب تحليل الاشعة والسكانير.