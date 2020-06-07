كورونا في العالم.. 400 ألف وفاة وعتبة الإصابات تلامس الـ 7 ملايين

تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس “كورونا” على مستوى العالم، حتى اليوم الأحد، حاجز 400 ألف وفاة، فيما تلامس الإصابات المؤكدة بالوباء سقف الـ 7 ملايين مصاب.

وأفادت آخر حصيلة مقدّمة من جامعة “هوبكنز” الأمريكية التي تعدّ المصدر الدولي الأكثر مصداقية في العالم، بأن 400135 شخص توفي جراء الإصابة، فيما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة 6916233 حالة، فيما تعافى 3096328 مصاب في العالم.

وحسب البيانات، فإن أكثر من 27 بالمئة من الوفيات والإصابات تعود إلى أمريكا بواقع 109802 وفاة و 1920061 إصابة، تليها البرازيل وروسيا وبريطانيا والهند كأكبر البلدان تسجيلا للإصابات إلى حد الآن.

وعن إجمالي الإصابات في إفريقيا، فقد بلغ 177953 حالة مؤكدة ووفاة 4936 مصاب، فيما بلغت حالات التعافي في القارة حد 78834 متعافي، مع الإشارة إلى تسجيل 51391 إصابة بالفيروس في شمال إفريقيا فقط.