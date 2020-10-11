كورونا في بريطانيا: أزيد من 12 ألف إصابة و65 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت بيانات رسمية في بريطانيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 12 ألفا و872 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت قناة سكاي نيوز أنه تم تسجيل أيضًا 65 حالة وفاة بعد 28 يوما من إصابتهم بالفيروس.

ويُرتقب تطبيق تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ في بريطانيا.

ويُتوقع أن يعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا الاثنين استراتيجيته أمام النواب.

وحذر عدد من كبار العلماء من أن المملكة المتحدة وصلت لنقطة تحول فيما يتعلق بانتشار كورونا أشبه بما وصلت إليه مارس الماضي.

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في المملكة المتحدة جوناثان فان تام ” البلاد تواجه رياحا غير مواتية”.

وحذر من أن هناك احتمالات بوفاة المزيد من البريطانيين في ضوء ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.