كورونا في تشيلي: 4 وزراء تحت الحجر الصحي بسبب الفيروس

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كورونا في تشيلي: 4 وزراء تحت الحجر الصحي بسبب الفيروس
بقلم م . فيصل

أعلنت السلطات في تشيلي أن 4 وزراء قامور بعزل انفسهم بعد ان ثبت إصابتهم بفيروس كورونا كوفيد 19.

واضحت ذات السلطات ان الوزراء الاربع أصيبوا بعد تواصلهم مع أعضاء في مجلس الشيوخ

ويتعلق الامر بوزير الداخلية غونزالو بلومل الذي أعلن إصابته يوم الجمعة الماضي عبر تويتر وقررالعمل من البيت.

وأيضا وزير المالية إيغناسيو بريونيس الذي قام بعزل نفسه حتى يوم الخميس بالرغم ظهور نتائج التحاليل سلبية للفحص الاول.

فيما تم وضع وزير التنمية الإجتماعية سيباستيان سيتشيل في الحجر الصحي عقب تواصله  مع سيناتور مصاب بكورونا حتى وصول النتائج.

كما قام الامين العام للرئاسة التيشلية الوزير فليبي وارد بغزل نفسه حتى ظهور النتائج الثانية للفحص بعد ظهرت الاولى سلبية.


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