كورونا في تونس.. إلغاء موسم حج اليهود إلى معبد الغريبة بجزيرة جربة

ألغت السلطات التونسية موسم حج اليهود إلى معبد الغريبة بجزيرة جربة هذا العام بسبب وباء كورنا كوفيد 19 .

وحسب رئيس هيئة تنظيم الحج الغريبة قرار إلغاء حج اليهود هذا العام جاء سبب جائحة تفشي وباء كورونا عبر العالم

ويدخل هذا في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس في البلاد.

وسبق أن قامت السلطات التونسية بغلق كل أدوار العبادة الخاصة باليهود منذ أسابيع قليلة.

كما تم غلق المساجد عبر البلاد ومنع الصلاة فيها حتى إنتهاء الحجر الصحي وإنتهاء الوباء حفاظا على سلامة المواطنين.