كورونا في رمضان: إرتفاع أسعار الخضر والفواكه وطوابير للمواطنين رغم الفيروس

تشهد أسواق الخضر والفواكه وتزامنا مع الشهر الفضيل عبر أسواق الوطن حركية واسعة لإقتناء بعض المواد ذات الإستهلاك الواسع.

وعرف أسواق عين بسام بالبويرة إرتفاع رهيب في اسعار الخضر والفواكه بين عشية وضحاها بذات السوق.

وحسب أحد المواطنين من ذات الولاية فقد شهدت أسعار الخضر إرتفاع رهيب في أوّل أيام رمضان ومحدودي الدخل يتعدر عليهم الشراء.

وإختلفت اراء الواطنين حول أسعار الخضر والفواكه في أول ايام الصوم بين المعقولة والمرتفعة

فيما شهد سوق بودة في ولاية أدرار إرتفاع في اسعار الخضر وللفواكه كما يعرف إقبال واسع للمواطنين على الاسواق رغم الجائحة.

كما يعرف سوق عين الصفراء بالنعامة هو الاخر عدم الإستقرار في الاسعار، وفي ورڨلة إقبال كبير على شراء التمور.

بينما عرف سوق الليل الشعبي بواد الذهب في عنابة عرفت محلات الاواني إقبال واسع للمواطنين لإستقبال شهر رمضان المبارك.