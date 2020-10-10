كورونا في فرنسا: أكثر من 20 ألف إصابة و100 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا خلال 24 ساعة الأخيرة، أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، و100 وفاة.

ونشرت وزارة الصحة الفرنسية مساء الجمعة بيانات عن حالة وباء كوفيد-19 في البلاد.

وقفز عدد الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة إلى أكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 20330 حالة إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 691 ألفا و977 حالة.

ورصدت الوزارة الفرنسية أكثر من 18 ألف حالة إصابة يومية جديدة خلال اليومين الماضيين.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 109 وفيات إلى 32630 في المجمل.

وقد دخلت اليوم السبت 4 مدن فرنسية في حالة تأهب قصوى، نظرا لاستمرار تدهور الوضع بسبب انتشار كورونا.

ويتعلق الأمر بكل من مدن ليل، جرونوبل، ليون، وسانت إتيان.