كورونا في فرنسا.. أكثر من 250 شخصا تلقوا لقاحات منتهية الصلاحية

نقلت وسائل إعلام، عن إذاعة “فرانس بلو”، أن قرابة 260 فرنسيا، تلقوا جرعات من لقاح كورونا “فايزر” منتهية الصلاحية. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن المعنيين ينحدرون من منطقة “أوفيرن رونا الألب”.

وأفادت الدائرة الإقليمية لوزارة صحة المنطقة، أن هذه الدفعة من اللقاحات المضادة لـ “كروونا”، تم تجميدها في 6 أوت الماضي. واستخدمت للتطعيم ضد كوفيد19 في الفترة ما بين 7 و21 سبتمبر الجاري، بالرغم من أن فترة صلاحيتها انتهت في 5 سبتمبر. وأشارت الإذاعة، إلى أن قائمة الأشخاص الملقحين باللقاح المنتهي الصلاحية تضم نحو 100 طالب من 7 كليات من دائرة لوارا.

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ومن جانبها أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية، عن غياب أي أخطار مكتشفة بالنسبة للناس الذين تلقوا هذه الدفعة من اللقاح. وبهذا الصدد أوصت السلطات الصحية المحلية لهؤلاء الناس بإجراء التطعيم مجددا ضد كورونا.

وذكرت الإذاعة أن الدائرة الإقليمية لوزارة صحة المنطقة اعترفت بـ “الخطأ الجماعي للخبراء”. وتجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا 7 ملايين إصابة، فيما توفي منه أكثر من 116 ألف شخص.

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