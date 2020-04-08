كورونا في قطر: 2210 إصابة و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في قطر، إلى 2210 حالة.

ونشرت الوزارة تغريدة على “تويتر” قالت فيها إن 28 شخصا تماثلوا للشفاء في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 178.

ولم تسجل في اليوم الأخير أية وفاة، لتتوقف حصيلة الوفيات في قطر عند 6 حالات.