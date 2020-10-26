كورونا في هولندا أكثر من 10 آلاف إصابة خلال 24 ساعة

سجلت السلطات في هولندا، اليوم الاثنين، أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية، أن السلطات سجلت 10 آلاف و343 إصابة بالفيروس.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في هولندا إلى 301 ألف و597 حالة إصابة.

كما تم تسجيل 7072 حالة وفاة بفيروس كوفيد-19، منذ ظهور الوباء في هولندا، بنسبة وفيات بلغت 2.3% تقريبًا.

وتحتل هولندا حاليًا المركز السابع والعشرين عالميًا، على سلم الترتيب العالمي لتفشي وباء كورونا.

وعلى الصعيد الأوروبي، تأتي هولندا في المركز التاسع أوروبيًا من حيث تفشي الوباء.