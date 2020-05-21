كورونا في 48 ولاية.. توزيع الإصابات حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأورد البيان، أن عدد المصابين بالفيروس، ارتفع إلى 7728 حالة إصابة مؤكدة.
بينما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد، إلى 575 وفاة.
كما تم تسجيل 94 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 4062.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1O43
الجزائر: 865
وهران: 498
سطيف: 469
قسنطينة: 372
عين الدفلى: 356
تيبازة: 292
تلمسان: 243
بجاية: 228
برج بوعريريج: 216
المدية: 180
ورقلة: 178
أم البواقي: 166
عنابة: 163
تيارت: 153
تيزي وزو: 143
بشار: 128
الجلفة: 128
باتنة: 125
مـعـسـكـر: 114
بسكرة: 108
بومرداس: 107
خنشلة: 106
سكيكدة: 104
عين تموشنت: 91
غرداية: 91
أدرار: 90
المسيلة: 88
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
تيسمسيلت: 70
مستغانم: 62
البويرة: 60
الأغواط: 58
تبسة: 57
جيجل: 57
الوادي: 55
قالمة: 51
نعامة: 48
ميلة: 47
سوق أهراس: 46
غليزان: 39
البيض: 28
الطارف: 25
تندوف: 14
سعيدة: 8
إليزي: 5
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