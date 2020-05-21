كورونا في 48 ولاية.. توزيع الإصابات حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأورد البيان، أن عدد المصابين بالفيروس، ارتفع إلى 7728 حالة إصابة مؤكدة.

بينما ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد، إلى 575 وفاة.

كما تم تسجيل 94 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 4062.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة: 1O43

الجزائر: 865

وهران: 498

سطيف: 469

قسنطينة: 372

عين الدفلى: 356

تيبازة: 292

تلمسان: 243

بجاية: 228

برج بوعريريج: 216

المدية: 180

ورقلة: 178

أم البواقي: 166

عنابة: 163

تيارت: 153

تيزي وزو: 143

بشار: 128

الجلفة: 128

باتنة: 125

مـعـسـكـر: 114

بسكرة: 108

بومرداس: 107

خنشلة: 106

سكيكدة: 104

عين تموشنت: 91

غرداية: 91

أدرار: 90

المسيلة: 88

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

تيسمسيلت: 70

مستغانم: 62

البويرة: 60

الأغواط: 58

تبسة: 57

جيجل: 57

الوادي: 55

قالمة: 51

نعامة: 48

ميلة: 47

سوق أهراس: 46

غليزان: 39

البيض: 28

الطارف: 25

تندوف: 14

سعيدة: 8

إليزي: 5