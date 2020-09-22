كورونا في 48 ولاية.. ولايتي الجزائر والبليدة تسجلان أعلى حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 50214 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 191 إصابة جديدة اليوم الإثنين.

وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر الحالات (44 إصابة مؤكدة) خلال 24 ساعة الأخيرة،

تليها ولاية البليدة بـ 30 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية بجاية 20 إصابة جديدة هي الأخرى، بالمقابل لم تسجل 18 ولاية أي إصابة جديدة بهذا الوباء .

وفيما يلي الولايات التي سجلت أكبر حصيلة خلال 24 ساعة الأخيرة:

الجزائر: 5568 +44

البليدة: 4064 +30

بجاية : 1791+ 20

وهران: 3880 +12