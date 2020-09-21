كورونا في 48 ولاية.. ولايتي الجزائر ووهران تسجلان أعلى حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 50023 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 197إصابة جديدة اليوم الإثنين.

وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر الحالات (37 إصابة مؤكدة) خلال 24 ساعة الأخيرة،

تليها ولاية البليدة بـ 23 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية وهران 21 إصابة جديدة هي الأخرى، في حين شهدت ولاية المسلية 16 حالة مؤكدة.

بالمقابل لم تسجل 21 ولاية أي إصابة جديدة بهذا الوباء .

وفيما يلي الولايات التي سجلت أكبر حصيلة خلال 24 ساعة الأخيرة:

الجزائر: 5524 +37

البليدة: 4034 +23

وهران: 3868 + 21

المسيلة: 1286 +16

بومرداس: 1020 +13

تيزي وزو: 1162 +11