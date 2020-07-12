كورونا في 48 ولاية…وهران تيزي وزو والبليدة يسجلون أعلى حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الجزائر 19195 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 483 إصابة جديدة اليوم الأحد.

وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (58 إصابة مؤكدة) خلال 24 ساعة الأخيرة،

تليها ولايتي البليدة وتيزي وزو بـ 41 إصابة جديدة في كل منهما، فيما سجلت بولاية المسيلة 31 إصابة .

وفيما يلي توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1957 +41

الجزائر: 1907 +30

سطيف: 1817 +22

وهران: 1304 + 58

قسنطينة 757 +4

ورقلة: 673 +24

تيبازة: 606 +11

باتنة: 603 +19

بجاية: 462 +4

بسكرة: 461 + 19

عين الدفلى: 438 + 0

تلمسان: 459 + 25

الوادي: 422 +15

الجلفة: 404 + 3

تيارت: 368 +0

المدية: 358 + 1

الأغواط: 344 +12

عنابة: 330 +8

خنشلة: 336 + 19

أم البواقي: 313 + 1

بومرداس: 301 +0

تيزي وزو: 342 +41

برج بوعريريج: 276 +0

البويرة: 277 + 8

المسيلة: 265 + 30

تبسة: 272 + 24

معـسكر: 242 + 3

أدرار: 224 + 3

سكيكدة: 217 +0

غرداية: 229 + 30

بشار: 193 +0

مستغانم: 181 + 3

ميلة: 167 +0

تيسمسيلت: 172 + 6

عين تموشنت: 158 + 0

سيدي بلعباس: 174 + 16

قالمة: 157 + 0

سوق أهراس: 157 + 5

جيجل: 140 + 2

البيض: 115 + 0

نعامة: 106 + 0

غليزان: 105 +0

الشلف: 104 + 0

تمنراست: 84 + 0

الطارف: 68 + 0

سعيدة: 46 +0

إليزي: 34 + 0

تندوف: 28 +0