كورونا.. لا إصابات جديدة ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

في حين، أضافت الوزارة في بيان لها، عن تواجد مريض في العناية المركزة، كما تم تسجيل مريض واحد تماثل للشفاء.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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كما أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وقال الباحث والمختص في الأمراض المتنقلة والاستوائية، ايدير بيطام، أن سبب الوضعية الوبائية في الجزائر هو اكتساب المناعة الطبيعية. كما أوضح بيطام، أن 95 بالمائة من المواطنين اكتسبوا مناعة طبيعية وليس اللقاحية، بسبب الانتشار السريع لطفرة كورونا “أوميكرون”.

في حين، أشار بيطام خلال مكالمة هاتفية للنهار، إلى أن الاستقرار في حالات كورونا لا يعني الأمان طويل المدى، لأن المناعة الطبيعية لا تدوم طويلا. عكس -يضيف المتحدث- المناعة اللقاحية التي تدوم أكثر من عام.

كما أضاف بيطام، أن الموجة القادمة ستكون خفيفة، لأن الفيروس فشل ولا يستطيع أن يعطي شراسة. مشيرا إلى أن الفيروس لن يذهب، لأنه تأقلمت مع الانسان وكل شهر تظهر طفرة جديدة.