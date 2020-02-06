كورونا.. لم تسجل أي حالة مشبوهة أو مؤكدة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، أنه لم تسجل أي حالة مشبوهة أو مؤكدة بفيروس كورونا بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فإن المواطنين الجزائريين والموريتانيين والليبيين الذين تم اجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها المرض تم وضعهم في الحجر الصحي.

ويتم متباعة الوضعية الصحية للمواطنين المرحلين من الصين، من طرف فريق طبي متخصص يؤكد انعدام تام للأعراض المرتبطة بهذا المرض لديهم.

وأضاف البيان، أن جميع الأشخاص الذين تم إجلائهم، يستفيدون من تدابير الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

باستثناء المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية والطيارين الأربعة الذين تم اعفائهم من الحجر الصحي، نظرا لعدم التواصل الكلي بينهم وبين المرحلين.

بينما سيخضع موظفي الطيران المرافق للرحلة التي قدمت من مدينة ووهان، بؤرة الداء، لنفس نظام المراقبة التنظيمية، لمدة 14 يوما.