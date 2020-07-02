كورونا.. مصلحة استعجالات جراحة الأطفال بمستشفى وهران للكشف عن المواطنين

قام المركز الإستشفائي الجامعي بوهران الدكتور بن زرجب، بتخصيص مصلحة استعجالات جراحة الأطفال سابقا (الجناح الذي تتواجد فيه غرف العمليات) كمركز للفرز والتوجيه خاص فقط بالمصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ابتداءً من يوم اليوم الخميس.

ودعت إدارة المستشفى كافة المواطنين الذين يرغبون في الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه، بالتوجه لمصلحة استعجالات جراحة الأطفال سابقا من أجل فحصهم وتوجيههم.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة كورونا وتحسين التكفل بالمصابين بكوفيد-19 وعزلهم تماما عبر ممر خاص بالفرز والتوجيه من أجل إجراء عملية الفرز بمعزل عن بقية المرضى.