كورونا: مضاعفة عدد الأسرّة بالمؤسسات الإستشفائية

كشف مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور، فوزي بن اشنهو، أن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لمضاعفة عدد الأسرّة بالمؤسسات الإستشفائية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، يأتي هذا الإجراءحسب الإحتياجات الوطنية وتطورات الوباء.

و أوضح بن اشنهو في تصريحه لوكالة الأنباء، أن “الوزارة جندت خلال الأيام الأخيرة عددا متزايدا من الأسرة بالمؤسسات الإستشفائية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا”.

مذكرا في هذا الإطار بانتقال نسبة شغل الأسرة من 45 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي إلى 65 بالمائة بعد رفعه ببعض الولايات ورفعه جزئيا بأخرى.

كما بلغت هذه النسبة بمصالح الإنعاش 35 بالمائة.