كورونا.. معهد باستور قام بتحليل أزيد من 1200 عينة خلال شهر واحد

كشف مدير معهد باستور بالجزائر، فوزي درار، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم تحليل أكثر من 1200 عينة مشتبه فيها كحالات حاملة لفيروس كورونا لغاية اليوم.

وأشار ذات المسؤول، في منتدى المجاهد، أنه يتم العمل حاليا على تكوين أطقم تتكفل بتحليل العينات بشرق وغرب البلاد.

وأضاف درار، أنه قد تم إحصاء، إلى غاية اليوم، 67 حالة ايجابية حاملة للفيروس بالمعهد.

وأورد ذات المتحدث، أنه يتم حاليا العمل على تجهيز فرعين للمعهد بكل المعدات بكل من ولايتي وهران وقسنطينة لتحليل العينات.

مضيفا أنه سيتم تقييم الوضعية مع بداية شهر أفريل المقبل، أي بعد انقضاء مدة الاحتضان “14 يوم”، التي يخضع لها الأشخاص الذين دخلوا الجزائر في المدة الأخيرة.

ومن جهة أخرى، قال درار أن قرار حجر ولاية أو اعلان حالة طوارئ، يتوقف على عدد الحالات المسجلة.

وثمن مدير المعهد الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية والاجراءات التي أعلن عنها أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإحتواء الوضع الوبائي في الجزائر.