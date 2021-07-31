كورونا.. ملبنة صومام تواصل تقديم تبرعاتها لفائدة مستشفيات تيزي وزو

نداءات الاستغاثة في ظل أزمة كورونا الحادة التي تجتاح بلادنا لم ترد خائبة. حيث إلتفت عليها الهبات التضامنية الواسعة التي تعكس تكافل الجزائرين وقت المحن والشدة.

في تيزي وزو المبادرات التضامنية لوضع حد لأزمة الأكسيجين كانت ولا تزال في منحنى تصاعدي ومتسارع بمشاركة كل الأطراف. حيث قام صاحب شركة صومام حمطوش لوناس بتبرع بمليار و 500 مليون سنتيم لفائدة وفد من بلدية الأربعاء ناثيراثن. وهذا لإقتناء مولد أكسيجين للمؤسسة الاستشفائية بالمنطقة

كما منح شيك آخر بقيمة مليارين سنتيم لفائدة مستشفى عزازقة، لاقتناء نفس الجهاز العلاجي الذي يخفف من معاناة مرضى كورونا. والذي من شأنه أن ينقذ أرواح الكثيرين ويخفف رهاب البحث عن قرورة أكسيجين لفذ روح يفتكها الوباك الخبيث.

ويعد ثالث تبرع في هذه الموجة لفائدة مستشفيات ولاية تيزي وزو بعد مستشفى ازفون التي جاءت ضمن سلسلة من الهبات. بما فيها التي قدمها حميطوش الذي اقتنى في الموجة الأولى سيارات إسعاف للعديد من المستشفيات بولايتي بجاية و تيزي وزو.

وسبق وأن نشرت مديرية مؤسسة صومام بأنها ستقوم بتوفير 10 مولدات أوكسيجين لفائدة المستشفيات المتضررة عبر الوطن. دائما ما كان التضامن والتكافل بين أبناء الوطن مخرجا لكل محنة ودواء لكل شدة. وما يتجسد دائما كقيم وخصال ثابتة ندعو المولى عز وجل أن يجازي أصحابها والساهرين ويخرجنا جميعا من هذه المصيبة الوبائية.