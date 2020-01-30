كورونا.. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ و99 إصابة باليابان وأمريكا وألمانيا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 99 إصابة بفيروس كورونا خارج الصين في عدة دول على غرار اليابان، أمريكا و ألمانيا لكن دون وفيات، معلنة عن حالة طوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أنه قد تم تسجيل 7 ألاف إصابة بالفيروس أغلبها في الصين، ‏ مؤكد بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يبقى ضئيلا ومتدنيا، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس خارج الصين.

واكد رئيس منظمة الصحة العالمية أن حالة الطوارئ ستكون على نطاق دولي واسع لمواجهة الفيروس.