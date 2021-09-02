كورونا “مو”..متحورة جديدة تحت مراقبة منظمة الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا “مو” الذي ظهر في كولومبيا يثير قلق الباحثين، بعدما صنفتها يوم الإثنين الماضي،على أنها “البديل الذي يجب اتباعه ومراقبته”.

وحسب ما نشره موقع Franceinfo فإن منظمة الصحة العالمية، تراقب عن كثب هذا النوع الذي تم اكتشافه في كولومبيا، لا سيما بسبب مقاومته المحتملة للقاحات.

وأوضح ذات المصدر أنه وبعد الفيروس المتحور Alpha و Beta و Delta و حتى Kappa، فإن البديل من فيروس كورونا Mu يثير بدوره قلق الباحثين.

كما اعتبرت المنظمة أربعة متغيرات “مثيرة للقلق” (Alpha و Beta و Delta و Gamma) وإلى جانب مو، تم وصف أربعة آخرين بأنهم سيستمرون هم (إيتا، وكابا ، ولامدا ، وإيوتا).

وأشار ذات المصدر، أن سبب قيام منظمة الصحة العالمية بهذا الاختيار للمتغير الذي تم رصده لأول مرة في كولومبيا في شهر جانفي راجع لقدرته على مقاومة اللقاحات.

ولتقييم مدى عدوى هذا المتغير، كشف ذات المصدر، أنه لا تزال الدراسات غير متوفرة. وفقًا لوكالة الصحة العامة الفرنسية، في تحليلها الأخير للمخاطر على المتغيرات الناشئة بتاريخ 25 أوت.

كما أنه لا توجد بيانات حتى الآن لتقييم شدة الأعراض التي يسببها هذا البديل الجديد.

وطمأنت وكالة الصحة البريطانية “في الوقت الحالي، أنه لا يوجد دليل على أن البديل B.1.621 يتنافس مع متغير دلتا ويبدو من غير المحتمل أن يكون أكثر “قابلية للانتقال”.

بالإضافة إلى ذلك، وحسب وكالة الصحة الفرنسية، تؤكد منظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص أن انتشار متغير مو “زاد باستمرار” في كولومبيا والإكوادور.

كما تم الإبلاغ عن المتغير مو في 40 دولة على الأقل، خاصة في أوروبا (إسبانيا ، الدنمارك ، إيطاليا ، هولندا). لكن بشكل عام ، تلاحظ منظمة الصحة العالمية أن الانتشار العالمي لمتغير مو بين الحالات المتسلسلة لـ Covid-19 قد انخفض. وتقول الوكالة إن النسبة “حاليا أقل من 0.1٪”.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية أنه تم اكتشاف المتغير “بشكل متقطع” في فرنسا منذ ماي حتى 25 أوت2021، وتم تسجيل 105 حالات رصد. ولا يزال مستوى تداوله منخفضًا للغاية، مع انتشار “0.3٪ أو أقل”.

وبالمقارنة، فإن 98.1٪ من الاختبارات الإيجابية تتعلق بمتغير دلتا في 26 أوت ، وفقًا لآخر نقطة وبائية لـ SPF.