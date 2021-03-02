كورونا.. هذا ما قاله وزير الصحة حول السلالة المتحورة

أفاد، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن سلالة كورونا المتحورة تم تسجيلها في عدة بلدان من العالم.

وأوضح، بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا يتغير في طبيعته، مشيرا إلى أن جيناته تتحول وتصبح نوع آخر.

ولم يجزم الوزير حول خطورة السلالة المتحورة، مكتفيا بالقول إن البعض يقول فيه خطورة وآخرون يقولون العكس.

وأشار المسؤول الأول في القطاع، إلى أن كل اللقاحات تحارب المتحور، لكن بنسب مختلفة .

وعن الحالتين المسجلتين بالجزائر،صرّح الوزير أن حالة غادرت المستشفى والثانية لا تزال تحت الرقابة، مضيفا أن العدد يمكن أن يزيد.

وأضاف بن بوزيد، أن أكثر من 300 مخبر تحاول أن انتاج اللقاح المناسب، مشيرا إلى وجود صراع علمي ومالي اقتصادي.