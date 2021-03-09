كورونا.. هذه الدول العربية تتقدم قائمة الأكثر تضررا من الوباء

خلف فيروس كورونا أكثر من 2.7 مليون وفاة، وحوالي 117 مليونا إصابة، حيث شهدت بعض الدول العربية تسجيل أرقام مخيفة في هذا الشأن.

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات جراء تفشي الوباء.

وسجل البلد أكثر من 726 ألف إصابة حتى الآن، وتجاوز عدد الوفيات فيه 13500 حالة وفاة.

واحتل المغرب المرتبة الثانية بأكثر من 486 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات فيه نحو 8700 حالة وفاة.

وفي الأردن تجاوز مجموع الإصابات حتى الآن 427 ألفا، وتوفي نحو 5000 شخص جراء تفشي الوباء.

وسجلت الإمارات حوالي 411 ألف إصابة و1322 حالة وفاة، تليها لبنان بأكثر من 395 ألف إصابة و5046 حالة وفاة.