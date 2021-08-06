كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر، 179.216 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 1203 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر الحالات (163 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 134 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية باتنة 111 إصابة جديدة.

وفيما يلي باقي الولايات التي سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا: