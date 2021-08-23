كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين في بيان لها، إن 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 15 ولاية أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية الأغواط سجلت أكبر الحالات (44 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 32 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية قسنطينة 42 إصابة جديدة، أما ولاية تبسة فقد سجلت 38 إصابة جديدة.

وفيما يلي الولايات التي سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية:

الأغواط : 2412 إصابة (+44)

وهران: 19093 إصابة (+43)

قسنطينة: 8875 إصابة (+42)

تبسة : 5263 إصابة (+38)

سيدي بلعباس : 3441 إصابة (+36)

باتنة: 9658 إصابة (+32)

سطيف: 8951 إصابة (+31)

الجزائر: 32268 إصابة (+31)

النعامة : 694 إصابة (+24)

تيزي وزو : 8322 إصابة (+23)

وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر، قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 506 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة وفاة، فيما تماثل 401 مريضا للشفاء.