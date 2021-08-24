كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء في بيان لها، إن 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 16 ولاية أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (66 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية سيدي بلعباس بـ 32 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية الجزائر العاصمة 43 إصابة جديدة، أما ولاية باتنة فقد سجلت 35 إصابة جديدة.

وفيما يلي الولايات التي سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية:

وهران: 19159 إصابة (+66)

سيدي بلعباس : 3505 إصابة (+64)

الجزائر: 32311 إصابة (+43)

باتنة: 9693 إصابة (+35)

بجاية: 6535 إصابة (+34)

قسنطينة: 8904 إصابة (+29)

وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر، قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة، فيما تماثل 391 مريضا للشفاء.