كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، إن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية سيدي بلعباس سجلت أكبر الحالات (43 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية سيدي بلعباسوهران بـ 3565 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية باتنة 31 إصابة جديدة، أما ولاية قسنطينة فقد سجلت 29 إصابة جديدة.

وفيما يلي الولايات التي سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية:

سيدي بلعباس : 3855 إصابة (+43)

وهران: 19799 إصابة (+35)

باتنة: 10037 إصابة (+31)

قسنطينة: 9472 إصابة (+29)

تبسة : 5570 إصابة (+26)

الجزائر: 32717 إصابة (+25)

جيجل : 5270 إصابة (+18)

سكيكدة : 1731 إصابة (+17)

تيزي وزو : 8515 إصابة (+14)

سطيف: 9175 إصابة (+13)

ورقلة : 4722 إصابة (+12)

وتجدر الإشارة، إلى أن الجزائر، قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 694 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، فيما تماثل 612 مريضا للشفاء.