كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس في بيان لها، إن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أزيد من 10 حالات.
وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (61 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية باتنة بـ 41 إصابة جديدة.
ومن جهتها، سجلت ولاية ميلة 23 إصابة جديدة، أما ولاية مستغانم فقد سجلت 16 إصابة جديدة.
وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:
الجزائر: 32796 إصابة (+14)
وهران: 19998 إصابة (+61)
البليدة: 11748 إصابة (+6)
باتنة: 10133 إصابة (+41)
قسنطينة: 9600 إصابة (+21)
سطيف: 9223 إصابة (+8)
تيزي وزو : 8547 إصابة (+9)
بجاية: 6780 إصابة (+14)
تبسة : 5656 إصابة (+13)
جيجل : 5316 إصابة (+7)
المسيلة : 5268 إصابة (+5)
البويرۃ : 5026 اصابة (+0)
ورقلة : 4744 إصابة (+5)
بومرداس : 4575 إصابة (+1)
تلمسان : 4151 إصابة (+1)
مستغانم : 4122 اصابة (+16)
سيدي بلعباس : 3927 إصابة (+15)
بسكرة : 3326 إصابة (+0)
تيبازة : 3266 إصابة (+0)
أم البواقي : 2799 إصابة (+0)
الوادي : 2715 إصابة (+0)
عنابة : 2670 إصابة (+0)
الأغواط : 2459 إصابة (+0)
عين تموشنت : 2453 إصابة (+1)
الجلفة : 2033 إصابة (+0)
المدية : 1828 اصابة (+0)
قالمة : 1828 إصابة (+6)
سوق أهراس : 1819 إصابة (+15)
غليزان : 1808 إصابة (+12)
سكيكدة : 1756 إصابة (+0)
تيارت : 1624 إصابة (+5)
معسكر : 1572 إصابة (+0)
خنشلة : 1500 إصابة ( +7)
أدرار : 1339 إصابة (+0)
الطارف : 1252 إصابة (+3)
الشلف : 1250 إصابة (+1)
ميلة : 1238 إصابة (+23)
تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)
عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)
بشار : 808 إصابة (+0)
النعامة : 771 إصابة (+2)
برج بوعريريج : 702 إصابة (+0)
غرداية : 664 إصابة (+0)
البيض : 646 إصابة (+1)
سعيدة : 460 إصابة (+0)
تندوف : 432 إصابة (+0)
تمنراست : 260 إصابة (+0)
إيليزي : 217 إصابة (+0)