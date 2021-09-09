كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس في بيان لها، إن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 11 ولاية أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (61 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية باتنة بـ 41 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية ميلة 23 إصابة جديدة، أما ولاية مستغانم فقد سجلت 16 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات: