كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، في بيان لها، أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فقد سجلت كل من ولايتي تبسة ووهران أكبر الحالات (41 إصابة مؤكدة) في كل منهما خلال الفترة المذكورة آنفا، فيما سجلت ولاية سطيف 26 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عبر الولايات لغاية نهار الخميس 16 سبتمبر 2021.

الجزائر: 32916 إصابة (+13)

وهران: 20220 إصابة (+41)

البليدة: 11766 إصابة (+3)

باتنة: 10232 إصابة (+8)

قسنطينة: 9776 إصابة (+13)

سطيف: 9324 إصابة (+26)

تيزي وزو : 8585 إصابة (+3)

بجاية: 6819 إصابة (+1)

تبسة : 5854 إصابة (+41)

جيجل : 5412 إصابة (+18)

المسيلة : 5288 إصابة (+4)

البويرۃ : 5066 اصابة (+2)

ورقلة : 4778 إصابة (+1)

بومرداس : 4605 إصابة (+2)

مستغانم : 4182 اصابة (+6)

تلمسان : 4179 إصابة (+3)

سيدي بلعباس : 4019 إصابة (+3)

بسكرة : 3326 إصابة (+0)

تيبازة : 3269 إصابة (+0)

أم البواقي : 2820 إصابة (+2)

الوادي : 2716 إصابة (+0)

عنابة : 2675 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2466 إصابة (+0)

الأغواط : 2464 إصابة (+5)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1879 إصابة (+0)

قالمة : 1852 إصابة (+3)

المدية : 1836 اصابة (+2)

غليزان : 1817 إصابة (+0)

سكيكدة : 1781 إصابة (+3)

تيارت : 1639 إصابة (4)

معسكر : 1572 إصابة (+0)

خنشلة : 1506 إصابة ( +1)

أدرار : 1343 إصابة (+0)

الشلف : 1257 إصابة (+2)

الطارف : 1255 إصابة (+1)

ميلة : 1248 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)

بشار : 831 إصابة (+6)

النعامة : 787 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 711 إصابة (+0)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 654 إصابة (+0)

سعيدة : 478إصابة (+0)

تندوف : 433 إصابة (+1)

تمنراست : 260 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)