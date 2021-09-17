كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر، 137.598 بعد تسجيل 188 حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية تبسة سجلت أكبر الحالات (47 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا، تليها ولاية قسنطية بـ 37 حالة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 32930 إصابة (+14)

وهران: 20242 إصابة (+22)

البليدة: 11773 إصابة (+7)

باتنة: 10243 إصابة (+11)

قسنطينة: 9813 إصابة (+37)

سطيف: 9333 إصابة (+9)

تيزي وزو : 8585 إصابة (+0)

بجاية: 6834 إصابة (+15)

تبسة : 5901 إصابة (+47)

جيجل : 5418 إصابة (+6)

المسيلة : 5298 إصابة (+10)

البويرۃ : 5067 اصابة (+1)

ورقلة : 4780 إصابة (+2)

بومرداس : 4607 إصابة (+2)

مستغانم : 4185 اصابة (+3)

تلمسان : 4185 إصابة (+6)

سيدي بلعباس : 4031 إصابة (+12)

بسكرة : 3326 إصابة (+0)

تيبازة : 3271 إصابة (+2)

أم البواقي : 2822 إصابة (+2)

الوادي : 2716 إصابة (+0)

عنابة : 2677 إصابة (+2)

عين تموشنت : 2466 إصابة (+0)

الأغواط : 2464 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1884 إصابة (+5)

قالمة : 1859 إصابة (+7)

المدية : 1836 اصابة (+0)

غليزان : 1817 إصابة (+0)

سكيكدة : 1784 إصابة (+3)

تيارت : 1639 إصابة (+0)

معسكر : 1572 إصابة (+0)

خنشلة : 1508 إصابة ( +2)

أدرار : 1344 إصابة (+1)

الشلف : 1259 إصابة (+2)

الطارف : 1255 إصابة (+0)

ميلة : 1248 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)

بشار : 832 إصابة (+1)

النعامة : 787 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 711 إصابة (+0)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 656 إصابة (+2)

سعيدة : 480إصابة (+2)

تندوف : 433 إصابة (+0)

تمنراست : 260 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)