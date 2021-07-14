كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء في بيان لها، إن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 11 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 20 ولاية أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية العاصمة سجلت أكبر الحالات (169 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية باتنة بـ 103 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية قسنطينة 72 إصابة جديدة. أما ولاية سطيف فقد سجلت 66 حالة جديدة.