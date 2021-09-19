كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد في بيان لها، إن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 6 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (30إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية تبسة بـ29 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية باتنة 27 إصابة جديدة، أما ولاية قسنطينة فقد سجلت 17 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بكورونا جسب الولايات:

الجزائر: 32953 إصابة (+14)

وهران: 20300 إصابة (+30)

البليدة: 11778 إصابة (+1)

باتنة: 10277 إصابة (+27)

قسنطينة: 9866 إصابة (+17)

سطيف: 9338 إصابة (+4)

تيزي وزو : 8587 إصابة (+0)

بجاية: 6838 إصابة (+0)

تبسة : 5957 إصابة (+29)

جيجل : 5445 إصابة (+15)

المسيلة : 5306 إصابة (+5)

البويرۃ : 5075 اصابة (+0)

ورقلة : 4786 إصابة (+4)

بومرداس : 4610 إصابة (+3)

مستغانم : 4188 اصابة (+0)

تلمسان : 4187 إصابة (+0)

سيدي بلعباس : 4036 إصابة (+1)

بسكرة : 3330 إصابة (+4)

تيبازة : 3271 إصابة (+0)

أم البواقي : 2831 إصابة (+7)

الوادي : 2716 إصابة (+0)

عنابة : 2679 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2468 إصابة (+0)

الأغواط : 2464 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1896 إصابة (+0)

قالمة : 1865 إصابة (+0)

المدية : 1836 اصابة (+0)

غليزان : 1819 إصابة (+0)

سكيكدة : 1787 إصابة (+0)

تيارت : 1645 إصابة (+0)

معسكر : 1572 إصابة (+0)

خنشلة : 1513 إصابة ( +1)

أدرار : 1346 إصابة (+2)

الشلف : 1259 إصابة (+0)

الطارف : 1256 إصابة (+1)

ميلة : 1254 إصابة (+6)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)

بشار : 838 إصابة (+0)

النعامة : 787 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 714 إصابة (+3)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 480إصابة (+0)

تندوف : 434 إصابة (+1)

تمنراست : 260 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)