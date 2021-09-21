كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء في بيان لها، إن 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية قسنطينة سجلت أكبر الحالات (28 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية وهران بـ 26 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية الأغواط 16 إصابة جديدة، أما ولاية باتنة فقد سجلت 15 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بكورونا حسب الولايات:

الجزائر: 32970 إصابة (+8)

وهران: 20370 إصابة (+26)

البليدة: 11779 إصابة (+0)

باتنة: 10299 إصابة (+15)

قسنطينة: 9902 إصابة (+28)

سطيف: 9354 إصابة (+12)

تيزي وزو : 8589 إصابة (+2)

بجاية: 6853 إصابة (+7)

تبسة : 5959 إصابة (+2)

جيجل : 5459 إصابة (+6)

المسيلة : 5314 إصابة (+4)

البويرۃ : 5084 اصابة (+5)

ورقلة : 4796 إصابة (+1)

بومرداس : 4612 إصابة (+0)

مستغانم : 4203 اصابة (+1)

تلمسان : 4188 إصابة (+1)

سيدي بلعباس : 4058 إصابة (+10)

بسكرة : 3341 إصابة (+6)

تيبازة : 3272 إصابة (+0)

أم البواقي : 2839 إصابة (+4)

الوادي : 2716 إصابة (+0)

عنابة : 2679 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2477 إصابة (+0)

الأغواط : 2480 إصابة (+16)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1902 إصابة (+0)

قالمة : 1871 إصابة (+6)

المدية : 1836 اصابة (+0)

غليزان : 1819 إصابة (+0)

سكيكدة : 1790 إصابة (+2)

تيارت : 1646 إصابة (+1)

معسكر : 1575 إصابة (+3)

خنشلة : 1519 إصابة ( +4)

أدرار : 1346 إصابة (+0)

الشلف : 1259 إصابة (+0)

الطارف : 1259 إصابة (+0)

ميلة : 1254 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)

بشار : 850 إصابة (+12)

النعامة : 787 إصابة (+0)

برج بوعريريج : 714 إصابة (+0)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 480إصابة (+0)

تندوف : 434 إصابة (+0)

تمنراست : 260 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)