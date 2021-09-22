كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء في بيان لها، أن 17 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 26 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (31 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية البوير بـ 16إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت ولاية الجزائر العاصمة 13 إصابة جديدة، أما ولاية قسنطينة فقد سجلت 12 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بكورونا حسب الولايات:

الجزائر: 32983 إصابة (+13)

وهران: 20401 إصابة (+31)

البليدة: 11783 إصابة (+4)

باتنة: 10301 إصابة (+2)

قسنطينة: 9914 إصابة (+12)

سطيف: 9358 إصابة (+4)

تيزي وزو : 8591 إصابة (+2)

بجاية: 6860 إصابة (+7)

تبسة : 5975 إصابة (+16)

جيجل : 5467 إصابة (+8)

المسيلة : 5316 إصابة (+2)

البويرۃ : 5100 اصابة (+16)

ورقلة : 4797 إصابة (+1)

بومرداس : 4612 إصابة (+0)

مستغانم : 4206 اصابة (+3)

تلمسان : 4189 إصابة (+1)

سيدي بلعباس : 4061 إصابة (+3)

بسكرة : 3346 إصابة (+5)

تيبازة : 3273 إصابة (+1)

أم البواقي : 2843 إصابة (+4)

الوادي : 2716 إصابة (+0)

عنابة : 2679 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2480 إصابة (+3)

الأغواط : 2480 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1902 إصابة (+0)

قالمة : 1875 إصابة (+4)

المدية : 1840 اصابة (+4)

غليزان : 1824 إصابة (+5)

سكيكدة : 1797 إصابة (+7)

تيارت : 1647 إصابة (+1)

معسكر : 1576 إصابة (+1)

خنشلة : 1519 إصابة ( +0)

أدرار : 1346 إصابة (+0)

الشلف : 1260 إصابة (+1)

الطارف : 1260 إصابة (+1)

ميلة : 1254 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1079 إصابة (+0)

بشار : 853 إصابة (+3)

النعامة : 791 إصابة (+4)

برج بوعريريج : 714 إصابة (+0)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 485 إصابة (+5)

تندوف : 434 إصابة (+0)

تمنراست : 260 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)