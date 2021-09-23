كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس في بيان لها، أن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (32 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية قسنطينة بـ 18 إصابة جديدة.

ومن جهتها، سجلت جيجل 16 إصابة جديدة، أما ولاية الجزائر العاصمة فقد سجلت 15 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 32998 إصابة (+15)

وهران: 20433 إصابة (+32)

البليدة: 11784 إصابة (+1)

باتنة:10311 إصابة (+10)

قسنطينة: 9932 إصابة (+18)

سطيف: 9364 إصابة (+6)

تيزي وزو : 8592 إصابة (+1)

بجاية: 6860 إصابة (+0)

تبسة : 5975 إصابة (+0)

جيجل : 5483 إصابة (+16)

المسيلة : 5320 إصابة (+4)

البويرۃ : 5101 اصابة (+1)

ورقلة : 4799 إصابة (+2)

بومرداس : 4615 إصابة (+3)

مستغانم : 4210 اصابة (+4)

تلمسان : 4192 إصابة (+3)

سيدي بلعباس : 4065 إصابة (+4)

بسكرة : 3350 إصابة (+4)

تيبازة : 3273 إصابة (+0)

أم البواقي : 2849 إصابة (+6)

الوادي : 2716 إصابة (+0)

عنابة : 2679 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2482 إصابة (+2)

الأغواط : 2480 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1911 إصابة (+9)

قالمة : 1875 إصابة (+0)

المدية : 1840 اصابة (+0)

غليزان : 1824 إصابة (+0)

سكيكدة : 1803 إصابة (+6)

تيارت : 1648 إصابة (+1)

معسكر : 1576 إصابة (+0)

خنشلة : 1520 إصابة ( +1)

أدرار : 1346 إصابة (+0)

الشلف : 1260 إصابة (+0)

الطارف : 1260 إصابة (+0)

ميلة : 1254 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1080 إصابة (+1)

بشار : 856 إصابة (+3)

النعامة : 793 إصابة (+2)

برج بوعريريج : 717 إصابة (+3)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 485 إصابة (+0)

تندوف : 435 إصابة (+1)

تمنراست : 260 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)