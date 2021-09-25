كورونا.. هذه الولايات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت في بيان لها، أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى حصيلة يومية بكورونا، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (18 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية قسنطينة بـ 12 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية الجزائر العاصمة 10 حالات جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33025 إصابة (+10)

وهران: 20490 إصابة (+18)

البليدة: 11790 إصابة (+4)

باتنة: 10323 إصابة (+5)

قسنطينة: 9948 إصابة (+12)

سطيف: 9377 إصابة (+12)

تيزي وزو : 8594 إصابة (+1)

بجاية: 6878 إصابة (+6)

تبسة : 5977 إصابة (+2)

جيجل : 5498 إصابة (+4)

المسيلة : 5323 إصابة (+1)

البويرۃ : 5110 اصابة (+9)

ورقلة : 4802 إصابة (+0)

بومرداس : 4616 إصابة (+1)

مستغانم : 4213 اصابة (+2)

تلمسان : 4197 إصابة (+3)

سيدي بلعباس : 4067 إصابة (+1)

بسكرة : 3363 إصابة (+8)

تيبازة : 3276 إصابة (+0)

أم البواقي : 2852 إصابة (+3)

الوادي : 2732 إصابة (+0)

عنابة : 2688 إصابة (+3)

عين تموشنت : 2487 إصابة (+2)

الأغواط : 2480 إصابة (+0)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1915 إصابة (+0)

قالمة : 1876 إصابة (+1)

المدية : 1845 اصابة (+0)

غليزان : 1826 إصابة (+2)

سكيكدة : 1806 إصابة (+0)

تيارت : 1648 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+1)

خنشلة : 1520 إصابة ( +0)

أدرار : 1350 إصابة (+4)

ميلة : 1263 إصابة (+0)

الطارف : 1263 إصابة (+1)

الشلف : 1261 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1080 إصابة (+0)

بشار : 863 إصابة (+4)

النعامة : 794 إصابة (+1)

برج بوعريريج : 720 إصابة (+3)

غرداية : 666 إصابة (+0)

البيض : 660 إصابة (+0)

سعيدة : 486 إصابة (+1)

تندوف : 435 إصابة (+0)

تمنراست : 262 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)